Zaak over ongeval van 9 jaar geleden weer uitgesteld 16 november 2018

Patricia Vantorre (54) en haar echtgenoot Stefan Proost (59) uit Knokke-Heist hebben nog steeds geen duidelijkheid over de schadevergoeding die ze krijgen na een ongeval negen jaar geleden waarbij de vrouw in een rolstoel belandde. De gerechtsdeskundige verklaarde haar 'slechts' zeven procent arbeidsongeschikt, waarna de rechter een schadevergoeding van 124.000 euro toekende. Niet genoeg, vindt het koppel. In eerste instantie vroegen de twee één miljoen euro.Volgens Stefan en zijn vrouw is er ook sprake van corruptie en is Patricia volledig arbeidsongeschikt. Ze gingen in beroep, maar de rechter stelde de zaak gisteren opnieuw uit. Een nieuwe deskundige zal de zaak nu opnieuw moeten onderzoeken. Ook de medische toestand van de vrouw zal bekeken worden. Begin mei volgt in principe de uitspraak. (MMB)