Yasmine Benzaza is Eikoningin 2018 03 april 2018

De 27-jarige Yasmine Benzaza uit Knokke-Heist werd zondagnacht in het Oost-Vlaamse Kruishoutem verkozen tot de 56ste Eikoningin. De verkiezing is het hoogtepunt van de bekende Gulden Eifeesten in de eiergemeente en staat er vooral om bekend vrouwvriendelijk te zijn en geen vleeskeuring. Behalve het kroontje krijgt de Eikoningin ook nog een auto, een Volkswagen Up. In tegenstelling tot bij andere verkiezingen mag ze deze voorgoed houden. "Ik ben van plan om die stevig te gebruiken om Kruishoutem te promoten in de regio", vertelt Yasmine die naast sales manager voor golf- en countryclub Pirin ook actief is in de vastgoedsector. Van de kersverse Eikoningin zal nu gevraagd worden gedurende één jaar op een waardige manier en met kennis van zaken de gemeente Kruishoutem op heel wat festiviteiten en activiteiten te vertegenwoordigen. "Iets waar ik enorm naar uitkijk. Het wordt ongetwijfeld een topjaar." (TVR)