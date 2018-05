Wolkbreuk zet Lippenslaan blank WATEROVERLAST IS NIET TE WIJTEN AAN HERAANLEG, STELT SCHEPEN MATHIAS MARIËN

01 juni 2018

02u35 0 Knokke-Heist Een wolkbreuk heeft gisterochtend een groot deel van de Lippenslaan onder water gezet. "De overlast had niks te maken met de recente heraanleg", stelt schepen Philippe Vlietinck. Wat verderop moest supermarkt Albert Heijn twee uur sluiten.

Twintig minuten: langer duurde de wolkbreuk boven Knokke-Heist niet. Toch liepen in die korte tijd tal van straten volledig onder water. Vooral in de Lippenslaan was het alarmfase rood. De riolering kon de massale regenval niet slikken, waardoor de winkelstraat in een mum van tijd blank stond. Hans Thiers al enkele jaren zaakvoerder van kledingzaak Jack Russel, zag gisterochtend bij aankomst hoe zijn kelder onder was gelopen.





Laagste punt

"Het water stond toch zo'n dertig centimeter hoog. Gelukkig lag er geen kledij. De schade blijft beperkt tot onze voorraad zakken en paraplu's. Onze winkel ligt in het laagste punt van de Lippenslaan. Als het ergens onder water loopt, zitten we er vaak bij", zucht Hans.





In de omgeving trokken winkeliers in de loop van de ochtend massaal de Lippenslaan op om de smurrie op te kuisen. Opmerkelijk: de winkelstraat is nog maar sinds deze maand volledig heraangelegd. Toch hebben de werken niks te maken met de zware wateroverlast, stelt schepen van Openbare Werken Philippe Vlietinck (Gemeentebelangen). "Het was simpelweg een uitzonderlijke situatie", zegt Philippe Vlietinck. "Het water viel met bakken uit de lucht. De riolen konden de enorme hoeveelheid niet blijven slikken. Er is dus zeker geen rechtstreeks verband met de werken."





Opluchting

Volgens de brandweer kwam er in de loop van de ochtend een dertigtal oproepen - onder meer voor ondergelopen kelders - binnen: niet alleen uit de Lippenslaan, maar ook van andere plaatsen in Knokke. Bij supermarkt Albert Heijn, langs het Duinenwater, sloegen ze een zucht van opluchting toen het stopte met regenen. "Het had écht niet veel langer mogen duren", zegt directeur Michel Deman. "Onze volledige parking was onder gelopen. Het water stond tot vlak voor de winkel. We zijn het meteen met man en macht beginnen wegtrekken. Enkele minuten later en het water was de winkel binnengestroomd." Door de overlast moest Albert Heijn twee uur de deuren sluiten. Even voor 9 uur was het meeste water weggetrokken uit de straten.





De brandweer had wel nog enkele uren werk om alle oproepen te beantwoorden.