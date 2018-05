WK-eventdorp in de steigers VOOR WIE DE VOETBALWEDSTRIJDEN NIET IN Z'N EENTJE VOOR TV WIL VOLGEN MATHIAS MARIËN

12 mei 2018

02u44 0 Knokke-Heist In en rond het stadion Olivier komt volgende maand een heus WK-eventdorp. Vier vrienden van de vzw Belgica zetten samen met enkele partners hun schouders onder het project en zenden alle wedstrijden live uit. De opbrengst gaat grotendeels naar het goede doel.

Het oorspronkelijke plan was om het WK-dorp op poten te zetten op het strand van Duinbergen. Zon, zee, strand en voetbal: het leek de perfecte combinatie. Toch denken de initiatiefnemers een nóg betere plek te hebben gevonden om duizenden voetbalsupporters te ontvangen. De omgeving van het stadion Olivier biedt alvast heel wat mogelijkheden en ruimte. En die zal ook benut worden, zo blijkt. "De voetballiefhebbers zullen er kunnen genieten van een heus tentendorp. Inclusief café en verschillende foodtrucks", zegt Bruno Woestyn van de vzw Belgica. De wedstrijden zelf zullen tussen 14 juni en 15 juli elke dag gevolgd kunnen worden op een scherm van 30m².





Met de organisatie is het viertal niet aan hun proefstuk toe. Tijdens het WK 2014 en EK 2016 toverden ze al iets gelijkaardigs uit hun hoed vlakbij het station van Knokke. Een idee dat vierenhalf jaar geleden ontstond op ... café. Nu gaan ze dus een stapje verder met hun verhuis naar het voetbalstadion. Het event wordt zo groter dan ooit.





Sander-Jan Beirens

De voorbereidingen zijn momenteel al volop aan de gang in samenwerking met de gemeente, Royal Knokke en Café Yssis. De organisatie maakt alvast duidelijk dat ook de niet-voetbalfans aan hun trekken zullen komen. Zo komen verschillende chef-koks gerechtjes klaarmaken. Sander-Jan Beirens, ex-kok in Oud Sluis, en Christophe Jardin tekenden al present. Ook de dorstige voetbalfans moeten zich geen zorgen maken: een frisse pint zal 2,50 euro kosten. "Voor en na de wedstrijden van de Rode Duivels zal een dj voor ambiance zorgen. Weet je dat mensen ons na al die jaren nog steeds aanspreken over het vorige EK en WK? Daar zijn heel wat koppeltjes gevormd die ons dankbaar zijn", lacht Bruno. Staan al zeker op het programma: Regi, Soulbrothers en De Romeo's.





Heel rijk zullen de vier vrienden niet worden van hun initiatief. De opbrengst van het hele project gaat grotendeels naar Het Vlot, een therapeutisch kinderdagverblijf en de jeugdwerking van Royal Knokke FC. Tijdens de vorige edities kon hun vzw Belgica telkens een cheque van 5.000 euro overhandigen. "Het zou fantastisch zijn als we dat bedrag opnieuw zouden halen", zegt Bruno. "Voetbal kijken om het goede doel te steunen. Mooier wordt het toch niet? Als België wereldkampioen wordt, zal het beste feestje ongetwijfeld bij ons plaatsvinden." En voor wie nu nog zou twijfelen: de toegang zal alvast volledig gratis zijn.