Winterbar Scharpoord schenkt 6.155 euro aan vzw Brick by Brick Mathias Mariën

07 januari 2019

11u02 2 Knokke-Heist De vrijwilligers van de Winterbar in cultuurcentrum Scharpoord hebben een cheque van 6.155 euro overhandigd aan de ouders van Briek Torresan (7).

Gedurende de volledige kerstperiode hebben 35 vrijwilligers de winterbar in de foyer van het Cultuurcentrum bemand. Hun doel was duidelijk: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Briek. Het jongetje uit Knokke-Heist kampt sinds de geboorte met een zeldzame afwijking. Door een foutje bij de celdeling als embryo kan de jonge knaap niet praten, amper stappen en kampt hij met een mentale achterstand door de specifieke afwijking aan zijn twintigste chromosoom. Voor zover bekend is hij de enige ter wereld met de aandoening. Zijn ouders Elke De Bree en Jean Michel Torresan startten de vzw Brick by Brick op om de organisaties te helpen die hun zoontje steunen. Dankzij de vele sympathisanten die in deze warmste bar een drankje kwamen nuttigen, werd door de organisatie van de Winterbar 6.155 euro bijeengesprokkeld voor Brick by Brick. Het gezin van Briek reageerde alvast enthousiast op het warme initiatief.