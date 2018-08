Win grootste Pommery-fles van 30 liter 14 augustus 2018

In het Casino van Knokke is nog tot eind deze maand de grootste champagnefles van champagnehuis Pommery te bewonderen. Voor het eerst pakt het befaamde champagnehuis uit Reims uit met een fles van dertig liter. Voordien was de grootste fles van Pommery een fles van 'maar' negen liter. De primeur van Pommery gaat gepaard met een actie van het Casino. Eén gelukkige bezoeker maakt kans om eigenaar te worden van de bijzondere fles. Telkens je geniet van een glas champagne in het Casino maak je kans op die eerste 30-liter fles van Pommery. Die avond mogen ook vijftig vrienden van de winnaar meegenieten. Het Casino trakteert alle genodigden bovendien op extra speelkrediet. (BHT)