Willy en Jeannine vieren diamanten huwelijk

20 februari 2019

08u50 0 Knokke-Heist Willy Matthys (82) en Jeannine Vansteenkiste (80) uit Knokke vierden in restaurant Veldzicht in Damme hun diamanten huwelijksjubileum.

Willy en Jeannine stapten in februari 1959 in het huwelijksbootje en zijn zestig jaar later nog steeds gelukkig samen. Schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck zetten namens het gemeentebestuur de diamanten jubilarissen in de bloemetjes. Het paar heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Willy en Jeannine gingen vroeger graag op reis en hielden van fietstochtjes.