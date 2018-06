Wijnverkoop voor goede doel levert 7.674 euro op 29 juni 2018

In de AD Delhaize-vestiging van Heist hebben de mensen van Delhaize een cheque van 7.674 euro overhandigd aan 'Mantelzorg, Fijn dat je er bent'. Dat is een beeldvormingsproject dat mantelzorgers wil sensibiliseren en informeren. Begin mei 2017 startte de verkoop van de vijfde editie van 'Selected by Delhaize for Knokke-Heist', waarbij voor elke verkochte fles wijn 1 euro naar het goede doel zou gaan. In totaal werden er maar liefst 7.674 flessen verkocht, goed dus voor een cheque van 7.674 euro.





(MMB)