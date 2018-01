Wijkagent stopt ermee na zestien jaar 02u35 0 Foto Mathias Mariën

Een vertrouwd gezicht verdwijnt in de wijk Dumortier in Knokke-Heist. Inspecteur Stijn Ruysschaert verlaat na zestien jaar het wijkteam Knokke. Stijn kiest voor een nieuwe uitdaging in het korps bij de directie Mobiliteit.





Inspecteur Mirko Van Acker neemt de fakkel over als 'wiekfliek' van de wijk Dumortier. Hij staat vanaf nu paraat voor alle vragen van wijkbewoners. Je kan Mirko bereiken via PZ.DKH.Wijk@police.belgium.eu of +32 478 877 115.





