Wie wil algen in Duinenwatermeer bestrijden? 20 april 2018

Voor het derde jaar op rij dumpen vrijwilligers van Lakeside Paradise in Knokke-Heist 32 ton coccolietenkrijt in het Duinenwatermeer. Het goedje is een verantwoord natuurlijk middel om algengroei te bestrijden. Het gemeentebestuur kocht voor 7.000 euro krijt aan. Drie boten en een zestal vrijwilligers worden ingezet om de zakken over het meer te verspreiden. Met de start van het nieuwe seizoen wil Lakeside Paradise dit jaar opnieuw een grote inspanning leveren om de waterkwaliteit van het Duinenwatermeer te garanderen. Wie geïnteresseerd is om een handje mee te helpen, stuurt best een mail naar info@lakesideparadise.be met de dagen en de uren waarop je kan helpen. Dan kom je in één van de vaartuigen en ga je met andere vrijwilligers aan de slag om het krijt uit te kieperen over het water. Ook mensen die kunnen varen zijn welkom. (MMB)