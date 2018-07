Weyts boos om "bangmakerij" over proefboringen 20 juli 2018

02u31 0

Minister Ben Weyts (N-VA) ontkent dat de proefboringen die momenteel worden uitgevoerd voor de kust van Knokke-Heist rechtstreeks verband houden met proefeiland. "Dit hefeiland, de Vagant van DEME, voert boringen en sonderingen uit over de volledige oostkust. Dat gebeurt om de ondergrond beter in kaart te brengen en de historische ondergrond beter te inventariseren", aldus Weyts. "Dit onderzoek staat niet in verband met het 'proefeiland' waar Knokke-Heist op doelt. Deze opdracht werd gestart in april 2018 en zal nog een tweetal maanden uitvoering kennen afhankelijk van de weersomstandigheden", duidt hij. "Burgemeester Lippens wordt in alle processtappen en elk overleg betrokken. Het is spijtig vast te stellen dat hij desondanks foutieve informatie verspreidt en de eigen bevolking bang tracht te maken met onwaarheden. De plannen inzake een proefeiland gaan over de bescherming van de inwoners van Knokke en het hinterland tegen overstromingen. Het gaat dus over het veiligstellen van de Knokkenaars, níet over het veiligstellen van de sjerp van de burgemeester", besluit de minister. (MMB)