Wespennest laten verdelgen, is gratis 07 juli 2018

Door het aanhoudende warme, droge weer én door de zachte winter is er nu al een piek te merken in het wespenseizoen. Wespen zijn nuttige dieren, maar een nest in je tuin, in of rond je woning kan heel vervelend zijn. Wil je een wespennest laten verdelgen? De brandweer helpt je graag. In Knokke-Heist is het bovendien helemaal gratis. Doe een aanvraag om een wespennest te laten vernietigen via het e-loket op www.knokke-heist.be. De aanvraag wordt binnen 24 tot 48 uur behandeld. Als je geen aanvraag via het e-loket kan doen, kan je ook bellen voor niet-dringende hulp. Je vindt de telefoonnummers op de website www.zone1.be/contact/. Let wel: een telefonische aanvraag wordt niet vlugger behandeld dan een aanvraag die rechtstreeks via het e-loket gebeurt. (MMB)