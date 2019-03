Werkzaamheden in de Patriottenstraat MMB

18 maart 2019

12u43 0 Knokke-Heist Wegens de slechte staat van de wegenis en riolering werd door het gemeentebestuur van Knokke-Heist beslist om de riolering en de wegenis te vernieuwen in de Patriottenstraat vanaf de Zeegrasstraat tot aan de Anemonenlaan.

De nutsleidingen werden in het najaar reeds vernieuwd. De rioleringswerkzaamheden en heraanleg van voetpaden, parkeerstroken en rijweg starten op maandag 25 maart. Het verwachte einde van de werkzaamheden is voorzien eind juni. In de paasvakantie wordt er niet gewerkt. Tijdens de werken wordt er een parkeerverbod geplaatst. Er kan tijdelijk hinder zijn om de opritten of garages van de woningen te bereiken. De omwonenden worden verzocht om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hun vuilniszakken buiten de werkzone te plaatsen.