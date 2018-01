Werkstraf voor taxichauffeur die 1,3 kilo cocaïne verkoopt 02u46 0

Een 26-jarige taxichauffeur uit Knokke heeft 250 uren werkstraf gekregen, omdat hij cocaïnedeals regelde. De politie werd getipt dat S.G. regelmatig naar Nederland trok om een voorraad in te slaan en probeerde hem te volgen. Maar omdat de man zodanig snel reed, en de politie aan de grens moest stoppen, mislukte dat. Er werd vervolgens een telefoontap geplaatst en zo kon de politie de taxichauffeur horen spreken over de drugdeals met een Albanees uit Gent. De man werd in zijn taxi tegengehouden. Uit het rittenverslag bleek dat hij erg regelmatig ritjes maakte naar Nederland, maar dat niet deed in opdracht van een klant van het taxibedrijf. Na onderzoek bleek de taxichauffeur samen met de Albanees voor 1.250 gram cocaïne aan de man te hebben gebracht. De rechter verklaarde hun 15.000 euro omzet verbeurd. (SDVO)