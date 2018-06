Werkstraf voor diefstal peperdure handtas 19 juni 2018

Drie vrouwen zijn tot een werkstraf veroordeeld omdat ze een peperdure handtas probeerden te stelen bij Due I Mani in de Dumortierlaan in Knokke. Het prijskaartje van de handtas? Net geen 10.000 euro. De drie stapten op 18 september vorig jaar de winkel binnen, namen de handtas van Hermes Birkin mee naar een pashokje en probeerden te beveiliging te verwijderen met behulp van een tang. De diefstal bleef niet onopgemerkt door de zaakvoerster en ook de bewakingscamera's legden de diefstal vast. Ontkennen was niet mogelijk. De vrouwen van 43, 32 en 26 uit Schaarbeek, Jette en Ganshoren kregen van de Brugse strafrechter werkstraffen van 50 uur en 80 uur.





(BBO)