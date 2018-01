Werken sporthal starten deze week KNOKKE INVESTEERT 13 MILJOEN IN HYPERMODERN SPORTPARK MATHIAS MARIËN

02u46 0 Proot Sportpark Olivier wordt grondig gerenoveerd. De werken starten deze week. Knokke-Heist Ruim 13 miljoen euro: zoveel investeert de gemeente Knokke-Heist de komende jaren in de totaalrenovatie van sportpark Olivier. Met de werken aan sporthal 'De Stormmeeuw' wordt deze week de eerste fase van het project aangevat. "We willen evolueren naar een hypermodern en open sportpark", zegt schepen van Sport Jan Morbee (Gemeentebelangen).

Het einde van de totaalrenovatie is pas voorzien voor ten vroegste 2021. Toch droomt het gemeentebestuur nu al luidop over het eindresultaat. "Het is dan ook een zéér ambitieus project", verduidelijkt Jan Morbee (Gemeentebelangen). Als schepen van Sport ziet hij de werken graag gebeuren.





"Het is de bedoeling om het gesloten complex open te stellen. Er zal plaats zijn voor iedereen die wil sporten, of dat nu recreatief of in competitieverband gebeurt." De komende jaren investeert de gemeente ruim 13 miljoen euro in de plannen. Eerder al kreeg voetbalploeg FC Knokke een kunstgrasveld om optimaal gebruik te kunnen maken van het veld. Ook de verlichting errond kreeg een upgrade.





"In een latere fase pakken we de tribune aan. Die krijgt een volledige make-over", zegt schepen Morbee.





Eindelijk een lift

Met de werken aan sporthal 'De Stormmeeuw' is deze week de eerste fase van de renovatie gestart. Concreet krijgt het gebouw een volledig nieuwe voorgevel waar plaats is voor een modern onthaal. "De belangrijkste wijziging is dat er eindelijk een lift komt", verduidelijkt Jan Morbee. "Vandaag geraken rolstoelgebruikers of bezoekers die moeilijk te been zijn niet verder dan het gelijkvloers." Verder komt er een groter terras, een nieuwe berging en judozaal. Voor de sporters worden extra kleedkamers ingericht. Als kers op de taart voorziet de gemeente in de plannen vijftig extra parkeerplaatsen voor de sporthal. Het einde van deze werken is voorzien voor de zomer. "Al is dit pas het begin van de totaalrenovatie. In een tweede fase pakken we de voetbaltribune aan", zegt Morbee. "Over de exacte invulling daarvan bestaat nog wat onduidelijkheid. Zaterdag zitten we samen met de voetbalcel om te bekijken wat de minimale vereisten zijn." Een uitbreiding van het aantal zitplaatsen staat - ondanks de mogelijke promotie van FC Knokke naar 1B, de vroegere tweede klasse van het voetbal - voorlopig niet op de planning. Wél wordt de bestaande tribune sowieso uitgebreid met twee vleugels. Daardoor komen er meer kleedkamers en bergingsruimte. Ook de atletiekvereniging en de groendienst zullen gebruik kunnen maken van die uitgebreide accommodatie.





Voor het volledige project maakte de gemeente 13 miljoen euro vrij. Nu al is duidelijk dat er verder wordt gekeken dan voetbal alleen. Zo worden de hockeyterreinen in 2019 gemoderniseerd en komt er een nieuw gebouw met cafetaria en kleedruimtes. Ook een schuttersplein voor boogschieten is voorzien. Via aangepaste omheiningen en voetpaden is het de bedoeling om één open sportpark te creëren voor jong en oud. Een einddatum voor alle werken is nog niet voorzien.





"Al schat ik dat we snel eind 2021 zullen zijn voor alles volledig op punt staat. Het belangrijkste is dat we een hypermodern complex met tal van mogelijkheden in de plaats krijgen", besluit schepen Jan Morbee.