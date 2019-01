Werken op Burgemeester Frans Desmidtplein week uitgesteld door slechte weer Mathias Mariën

29 januari 2019

Door de slechte weersomstandigheden zijn de werkzaamheden op het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke-Heist met een week opgeschoven.

In principe moest de nieuwe fase van de werken maandag gestart zijn, maar dat zal nu dus pas vanaf maandag 4 februari zijn. Hierbij worden er twee doorsteken gemaakt in de Lippenslaan ten noorden en ten zuiden van het kruispunt met de Elizabetlaan in het wegvak rijrichting Maurice Lippensplein. De Lippenslaan wordt afgesloten van maandag 4 februari en opnieuw opengesteld op vrijdagavond 8 februari.

Tijdens deze werken zal de Lippenslaan gedeeltelijk niet bereikbaar zijn voor voertuigen. Voetgangers en fietsers zijn toegelaten. Er is voor de handelaars een laad- en loszone voorzien langs de Lippenslaan (richting Van Bunnenplein) – tussen de Jozef Mommenstraat en de August Dansestraat Handelaars en particulieren worden verzocht om het afval buiten de werfzone te plaatsen. Tijdens het weekend van 9 en 10 februari is de Lippenslaan opnieuw volledig toegankelijk voor alle verkeer.