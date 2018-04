Werken nieuwe vleugel school en museum gestart 26 april 2018

In de Pannenstraat in Knokke-Heist zijn de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe vleugel voor het museum Sincfala en de gemeentelijke basisschool Het Anker gestart.





Het voormalige sanitaire gebouwtje is reeds volledig gesloopt. Na de plaatsing van de regenputten, starten de funderingswerken. Via een nieuw voorplein zullen de bezoekers in de toekomst onthaald worden aan een moderne balie met cafetaria. De reuzen Pier en Wanne worden beneden permanent tentoongesteld en zullen via de grote glaspartij duidelijk te zien zijn voor wie langs het museum voorbijkomt.





De bovenverdieping dient als eetzaal voor de leerlingen van het Anker. 's Avonds of in vakantieperiodes kan de dienst Erfgoed deze ruimte ook gebruiken voor optredens en lezingen. De school krijgt daarnaast ook een nieuw sanitair blok dat in het nieuwe volume geïntegreerd wordt. (MMB)