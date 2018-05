Werken Lippenslaan hervat 14 mei 2018

Vanaf maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei wordt er in het kader van de voorlopige herstelling van de rijweg in de Lippenslaan gestart met fase 3, dit is de oostelijke weghelft tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein. Het verkeer wordt omgeleid via de Paul Parmentierlaan, de Elizabetlaan en het Desmidtplein. Er geldt parkeerverbod binnen de werfzone. De parking onder het Alfred Verweeplein is van 14 tot 18 mei niet bereikbaar via de Lippenslaan maar wel via de Piers de Raveschootlaan.





Tussen 19 en 27 mei worden geen werkzaamheden uitgevoerd. De laatste fase, de herstelling van de westelijke zijde tussen het Maurice Lippensplein en het burgemeester Frans Desmidtplein start op maandag 28 mei. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Elizabetlaan, de Koningslaan en het Maurice Lippensplein (kluifrotonde). De Lippenslaan moet volledig hersteld zijn tegen vrijdag 1 juni. (MMB)