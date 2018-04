Werken in Zoutelaan 23 april 2018

Een aannemer start vandaag met wegenwerken in de Zoutelaan in Knokke. Tussen vandaag en vrijdag is de Zoutelaan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Sparrendreef, Prins Filiplaan, Konijnendreef. Fietsers zullen moeten afstappen en gebruik maken van het voetpad. Tussen beide werven is er plaatselijk een omleiding voorzien via het Stijgbeugelpad en de de Kerchovelaan. Er kan ook via de Berkenlaan aan- of weggereden worden. Tussen 28 april en 8 mei zal het verkeer plaatselijk geregeld worden met verkeersborden, zodat fietsers langs de werf kunnen rijden via de afgebakende zone op de rijbaan. (MMB)