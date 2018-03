Werken in 't Zwin draaien weer op volle toeren 20 maart 2018

02u41 0 Knokke-Heist Na enkele 'rustige' werkmaanden door het slechte weer draaien de werkzaamheden op de werf van 't Zwin in Knokke-Heist weer op volle toeren.

Het vlonderpad, het 4,5 meter brede wandelpad gebouwd op 179 houten palen, is ondertussen klaar. In 2019 moet het vernieuwde Zwin volledig afgewerkt zijn.





De huidige Zwinvlakte krijgt een uitbreiding met 120 hectare. De werken startten al in 2016 en gebeuren ook voor 10 hectare op Nederlands grondgebied. De uitbreiding moet de verzanding van het Zwin tegen gaan en het overstromingsgevaar voor het achterland beperken. Concreet wordt de zwingeul verbreed en verdiept, komen er nieuw struikgewas, nieuwe poelen én worden nieuwe uitkijkpunten voor fietsers gecreëerd. Pronkstuk daarbij is het 4,5 meter brede vlonderpad. Het looppad, twee meter boven het maaiveld, rust op 179 palen en eindigt op een ovaal uitkijkpunt waarop 11 zitbanken staan. Ideaal voor bezoekers om een tijdje te verpozen en van de uitgestrekte natuur te genieten.





De voorbije week kwam de activiteit op de werf opnieuw volop tot leven. "Door het natte weer van de laatste maanden was er de voorbije winter relatief weinig beweging. Grondwerken en regenweer gaan nu eenmaal niet goed samen", klinkt de uitleg. De komende weken wordt volop verder gewerkt aan de aanleg van het broedeiland in de Willem-Leopoldpolder en worden de wandel- en fietspaden voorzien van een toplaag. Als alle werken achter de rug zijn, zal het natuurdomein meer dan ooit toegankelijk zijn voor bezoekers. (MMB)