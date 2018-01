Werken in Ramskapellestraat 02u59 0

Vorig jaar werden reeds diverse herstellingswerken uitgevoerd aan de beschadigde kasseien in de Ramskapellestraat tussen Aaishove en de vrije basisschool 't Schooltje. Vanaf maandag 22 januari tot vrijdag 26 januari zullen er door aannemer Seru herstellingswerken worden uitgevoerd aan het wegdek in de Ramskapellestraat vanaf de Heistlaan tot aan 't Schooltje. Deze herstellingswerken kunnen tijdelijk voor hinder zorgen voor het verkeer maar er is met de aannemer afgesproken dat er steeds doorgaand verkeer mogelijk moet zijn. De timing van uitvoering is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. (MMB)