Werken in Lippenslaan gestart 17 april 2018

In de Lippenslaan in Knokke-Heist is de eerste fase van de volledige heraanleg van het wegdek gestart. Nog de hele week wordt gewerkt op de oostzijde tussen het Burgemeester Frans Desmidtplein en Kustlaan.





Er is een omleiding voorzien via de Elizabetlaan, Leopoldlaan en Kongostraat. Voor de voetgangers komt er een doorsteek aan de Zoutelaan en Dumortierlaan. De werken waren nodig nadat er steeds meer klachten binnenkwamen over het hobbelige wegdek over de volledige afstand van de Lippenslaan. Er waren ook heel wat verzakkingen. De komende weken wordt in verdere fases de rest van het wegdek vernieuwd.





Tijdens weekends en verlofdagen wordt er niet gewerkt en blijft de Lippenslaan volledig open. De werkzaamheden moeten tegen 1 juni 2018 afgewerkt zijn. (MMB)