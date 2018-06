Werken in Hazegrasstraat 05 juni 2018

In opdracht van het gemeentebedrijf AGSO legt een aannemer een persleiding aan in de berm van de Hazegrasstraat in Knokke-Heist tegenover de woningen 61 en 63. Het einde is voor 28 juni gepland. Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings door. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Fietsers zullen geen hinder ondervinden. (MMB)