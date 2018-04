Werken in de Seringendreef 10 april 2018

Van maandag 16 april tot en met woensdag 25 april zijn er werken in de Seringendreef in Westkapelle. Rijwegdeksels vernieuwen en de voegen in de straat opvullen staan eerst op de agenda. Tijdens de uitvoering is er een stilstaan- en parkeerverbod in de Seringendreef, maar is er wel nog plaatselijk verkeer toegelaten. Er is een omleiding via de Sacramentstraat - Kalvekeetdijk - Boomgaarden - Abelendreef - Essendreef - Wilgendreef (en omgekeerd). Op 25 april wordt de slemlaag op het bestaande asfalt aangebracht waardoor er op deze dag tussen 6.30 en 19.30 uur geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de Halvemaandreef tot aan de Seringendreef. (MMB)