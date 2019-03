Werken Dumortierlaan gestart MMB

19 maart 2019

09u49 0 Knokke-Heist Begin deze week is de aannemer begonnen met de heraanleg van de Dumortierlaan in Knokke-Heist. Hierdoor wordt de problematiek van steeds terugkerende verzakkingen en spoorvorming in het wegdek grondig aangepakt.

Bij gunstige weersomstandigheden moeten de werken in principe afgewerkt zijn tegen vrijdag. Met een freesmachine worden eerst de betonklinkers verwijderd en meteen in een vrachtwagen overgeladen. Om de voorbereidende werkzaamheden vlot te laten verlopen, vraagt het gemeentebestuur om het parkeerverbod strikt na te leven. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voorzien via de Kustlaan en Lippenslaan. De parking van het IJzerpark blijft bereikbaar via de Nieuwpoortstraat.