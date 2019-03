Werken aan Sint-Niklaaskerk op schema: brandglas vormt eyecatcher in polyvalente zaal Mathias Mariën

14 maart 2019

16u05 0 Knokke-Heist De werken aan de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zitten op schema. De voorbije dagen zijn ramen in brandglas aangebracht in de polyvalente zaal.

De vlammenzee van 26 maart 2013 staat nog steeds in ieders geheugen gegrift in Westkapelle. Voor de heropbouw van het kerkgebouw werd gekozen voor een polyvalente invulling. Kostenplaatje: 6,6 miljoen euro. De renovatiewerkzaamheden van de Sint-Niklaaskerk gingen beginnen vorig jaar van start en zitten nog altijd op schema. In de polyvalente zaal zijn zoals gezegd al een aantal ramen in brandglas aangebracht. Van zodra het metselwerk in de toren afgewerkt is, worden de nieuwe klokken erin gehesen en ook de spits opgebouwd. Het resultaat kan iedereen binnenkort bewonderen op de openwervendag op zondag 19 mei. De kerk moet volledig afgewerkt zijn tegen 6 december.