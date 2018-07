Werken aan fietspad 18 juli 2018

Sinds maandag is een aannemer gestart met de plaatselijke herstelling van het fietspad in de Kragendijk 96 ter hoogte van de op- en afrit van Verhelst Bouwmaterialen in Knokke-Heist. Het fietspad is hierdoor plaatselijk onderbroken tot en met vrijdag. Fietsers moeten ter hoogte van de werken afstappen en te voet verder stappen via het trottoir aan de overzijde van de werfzone. De hinder zal zo veel mogelijk beperkt worden. (MMB)