Werken aan Burgemeester Frans Desmidtplein 13 november 2018

Op maandag 19 november wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden rond het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke-Heist.





Er worden twee doorsteken gerealiseerd langs de oostelijke zijde van de Lippenslaan. Vervolgens worden de nutsleidingen in het trottoir langs de noordzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein aangepakt. De werken zullen vermoedelijk voor enkele dagen hinder zorgen. Er is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht.





(MMB)