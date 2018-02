Wereldprimeur: strand als internationale luchthaven KNOKKE-HEIST HAALT SPECTACULAIRE VLIEGWEDSTRIJD BINNEN DANKZIJ LINK MET LUCHTVAART EN... MAMA LIPPENS MATHIAS MARIËN

03u08 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is tussen 14 en 17 juni het decor voor een wereldprimeur: de eerste 'Short Take Off & Landing'-wedstrijd op een strand. Bijzonder: Suzy Lippens, de moeder van burgemeester Leopold Lippens, was de eerste Belgische pilote én drager van een wereldrecord zweefvliegen. "Het wordt een fantastisch evenement dat internationale aandacht zal trekken", zegt burgemeester Lippens, die intussen al CNN aan de lijn had.

Volgens het gemeentebestuur kan het event uitgroeien tot een 'Zoute Grand Prix voor vliegtuigen'. Het principe van de 'Vintage AirRally International STOL Competition' is relatief simpel: met vliegtuigjes proberen de deelnemers op een zo kort mogelijke afstand op te stijgen en te landen. Dergelijke wedstrijden zijn vooral in Azië en de Verenigde Staten enorm populair en lokken daar tientallen miljoenen kijkers. De spectaculaire sport komt nu eindelijk naar België, en hoe. Van 14 tot 17 juni wordt het strand van Knokke - vermoedelijk het Albertstrand - omgetoverd tot een internationale luchthaven, controletoren en landingsbaan inbegrepen. Er wordt een vijftigtal deelnemers uit de hele wereld verwacht. "Voor het eerst zullen de vliegtuigjes op een strand opstijgen en landen", kondigt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) trots aan. "Voor de uitstraling van Knokke is de wereldprimeur een fantastische zaak." De burgervader had ondertussen al de Amerikaanse nieuwszender CNN aan de lijn en verwacht tijdens de vierdaagse heel wat internationale (pers)aandacht.





Schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) is ervan overtuigd dat het event ook voor de inwoners een trekpleister zal worden.





Gratis

"De toegang zal gratis zijn", verzekert Wittesaele. "Op het strand komen grote schermen waarop rechtstreeks camerabeelden uit de vliegtuigjes te zien zullen zijn. We werken bovendien aan een app, waarbij de toeschouwers op hun smartphone de gesprekken tussen de piloten en controletoren kunnen volgen." De organisatie was in gesprek met verscheidene badsteden in binnen- en buitenland, maar koos uiteindelijk voor Knokke. "Onze badplaats heeft dan ook een grotere link met de luchtvaart dan iedereen denkt", zegt Anthony Wittesaele. Daarmee doelt hij vooral op het vroegere vliegveld Knokke-Zoute. Onder andere luchtvaartmaatschappij Sabena gebruikte de uitvalsbasis tot 1959. In 1944 trokken de Duitsers er bovendien grachten doorheen om geallieerde luchtlandingen onmogelijk te maken. Die geschiedenis speelde een belangrijke rol in de beslissing van de Britse organisatie achter de vliegwedstrijden.





Zoute Golf

Al had burgemeester Leopold Lippens nóg een opvallende troef achter de hand. "Mijn moeder was een van de eerste Belgische pilotes ooit", glundert hij. Suzy Lippens zette bovendien in 1930 een wereldrecord duurvlucht voor vrouwen neer: 35 minuten. Ze had ook heel wat aanzien in de wereld van de luchtvaart. Een eerbetoon aan haar wordt het evenement in juni evenwel niet. "Het worden vier hoogdagen voor Knokke-Heist. We verwachten heel wat volk. Als extraatje zullen we proberen om enkele vliegtuigen ook op de Zoute Golf te laten landen."