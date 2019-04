Wereldbekende bloemist opent winkel in Dumortierlaan: “Willen klanten hele jaar door verrassen” Mathias Mariën

04 april 2019

08u56 0 Knokke-Heist Na een succesvolle winterpop-up in de Kustlaan, kunnen liefhebbers van exclusieve florale decoratie voortaan permanent terecht op de Dumortierlaan in Knokke voor het prachtige assortiment bloemen, planten en decoratie van hofleverancier Daniël Ost.

Onder leiding van creatief directeur Nele Ost blijft het wereldbekende bloemenhuis grenzen verleggen.Hofleverancier Daniël Ost geniet dan ook internationale faam. Van de hoofddesigner op de New Yorkse Orchid Show tot exposant in de vertrekken van de Japanse Keizer en de florale aankleding van diverse koninklijke huwelijken: de bloemenkunst van Daniël Ost is overal. Ook op Tommorowland mochten ze zich al uitleven. De bakermat van de kunstenaar bevindt zich in het Waasland en ook de Brusselse shop levert al sinds 2003 de meest unieke boeketten af. Knokke-Heist wordt het derde Belgische verkooppunt waar het team van topfloristen klanten zal inspireren in een oase van fijngevoelige creativiteit. “Waar andere bloemisten stoppen, gaan wij nog een stapje verder”, klinkt de ambitie.

Uitzonderlijke planten en decoratiestukken

Het pand op de Dumortierlaan werd door Nele Ost en haar team omgetoverd tot een zinnenprikkelende wereld van florale inspiratie. Naast de prachtige bloemencollectie, die mee evolueert met de seizoenen waardoor het huis steeds in beweging lijkt, vindt men er een uitzonderlijke collectie planten en uniek decoratiemateriaal terug. Zo staan er bijvoorbeeld unieke meubels tentoongesteld van kunstenaars Bernard Duthoy en Nestor & Rotsen, evenals handgemaakte keramische vazen van Mobach, maar ook de artisanale en duurzame geurkaarsen van het New Yorkse label Ellis Brooklyn.

Boeketten van superieure kwaliteit

“Het hart van Daniel Ost, dat zijn bloemen. We willen onze klanten het hele jaar door verrassen met de meest unieke soorten die we verwerken tot de boeketten waarvoor we bekend zijn. We werken met de meest superieure kwaliteit waardoor onze creaties extra lang bewaren en dat is, zeker voor klanten die optimaal willen genieten van hun tweede verblijf, een enorme troef. Daarnaast vullen we in Knokke het assortiment aan met een bijzondere collectie planten, decoratie en interieurobjecten”, vertelt Nele Ost. Een tip voor wie binnenwipt bij Daniel Ost in Knokke: loop de winkel door tot helemaal achteraan en ontdek de sprookjesachtige kleine binnentuin waar Nele en haar team een oase van rust creëerden.