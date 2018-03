Weldra zelfrijdende busjes tussen vijf gemeenten? 13 maart 2018

Rijden er binnenkort zelfrijdende busjes tussen Damme, Knokke-Heist, Sluis, Maldegem en Sint-Laureins? Als het van de vijf burgemeesters afhangt alvast wel. Ze zaten al samen om het idee te bespreken en richtten ook een studiegroep op. "Het is de bedoeling om de grensstreek te ontsluiten op een ecologische en maatschappelijk verantwoorde manier", zegt burgemeester van Damme Joachim Coens (CD&V). Trams worden het alvast niet. De gemeenten gaan op zoek naar elektrische, zelfrijdende busjes die het vast traject zouden afleggen. In de eerste plaats kunnen toeristen profiteren van het idee, al zou het ook voor de inwoners van de vijf gemeenten een welgekomen extraatje zijn. De studiegroep zal nu de haalbaarheid van het idee in kaart brengen. (MMB)