Wegverzakking in Sint-Jorisstraat door rioolbreuk Mathias Mariën

21 januari 2019

11u32 0 Knokke-Heist In de Sint Jorisstraat in Knokke-Heist is een wegverzakking vastgesteld ter hoogte van huisnummer 14.

De oorzaak blijkt een rioolbreuk te zijn. Voor de veiligheid wordt de rijbaan plaatselijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Oude Tramweg. Een aannemer is ondertussen gestart met de herstellingswerkzaamheden. Het is niet duidelijk hoe lang die zullen duren.