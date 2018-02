Weggewaaide strandcabines? Nee, Beaufort-kunst 27 februari 2018

02u30 0

Op het Maurice Lippensplein in Knokke zijn de voorbereidingen gestart voor de plaatsing van 'Beach Castle'. De Franse kunstenaar Jean-François Fourtou bouwde een imposant werk van strandcabines voor de kusttriënnale Beaufort. "Het kunstwerk zal ongeveer 10 meter hoog zijn", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Het blijft vijf jaar staan. Samen met onze burgemeester vond ik het ontwerp van Fourtou de beste keuze." Bezoekers die de badplaats binnenrijden, rijden het kunstwerk van strandcabines meteen tegemoet. "De toren ziet eruit alsof de cabines door een stormvlaag de lucht in werden gezogen en in het rond werden gestrooid, waarna ze toevallig aan elkaar vast kwamen te zitten", luidt de uitleg. Vanaf 30 maart start de triënnale. In negen kustgemeenten zijn in totaal 19 hedendaagse kunstwerken te bewonderen. In Knokke komt er nog een tweede werk aan cultuurcentrum Scharpoord. (MMB)