Wat een verrassing: in Knokke betaal je het meest voor een appartement aan zee (gemiddeld 474.000 euro) MMB

10 april 2019

13u20 2 Knokke-Heist De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust is, weinig verrassend, het hoogst in Knokke. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. In 2018 betaalde je er gemiddeld 474.000 euro. Knokke behoort ook bij de toppers qua aantal transacties. In Zeebrugge gebeurde dan weer slechts 2,3 procent van het totale aantal transacties.

Knokke krijgt op het podium van duurste kustplaatsen gezelschap van deelgemeente Heist. Daar kost een appartement gemiddeld 342.025 euro. De gemiddelde prijs van een appartement aan zee daalde wel. De gemiddelde prijs van een flat aan zee is nu 259.456 euro, dat is 2,4 procent minder in vergelijking met de prijs in 2017. Dat blijkt uit de Kustbarometer van Fednot. “Een kustappartement kost nu nog steeds zo’n 40.000 euro meer dan een gemiddeld Belgisch appartement”, klinkt het bij het Notariaat.

De daling is volgens Fednot ook wel te relativeren: in 2017 steeg de prijs nog met 5 procent vergeleken met 2016 en in de periode 2014-2018 was er een prijsstijging van 5,4 procent. In vergelijking met pakweg tien jaar geleden betaal je dus nog steeds meer. Toch is er voor het eerst sinds lang sprake is van een prijsdaling. Ook een appartement aan de dijk verwisselde goedkoper van eigenaar: de prijs lag 1,4 procent lager dan in 2017. Gemiddeld kostte een dijkappartement vorig jaar 320.620 euro. Dat is 23,6 procent duurder dan een flat die niet aan de dijk ligt.

Transacties

Qua transacties was het vierde kwartaal het beste sinds de de start van de Kustbarometer. Vooral oktober en november deden het goed, met 30 procent meer transacties dan in de andere maanden. De meeste appartementen werden verpatst in Knokke en Oostende, elk goed voor zowat een vijfde marktaandeel. Zeebrugge bengelt onderaan het lijstje met zo’n 2 procent. De prijsdalingen betekenen echter niet dat een appartement aan de kust geen goede investering meer is. Vooral een nieuwbouw of recent appartement blijft op lange termijn een meerwaarde creëren.