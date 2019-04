Warmste en langste paasduik ooit met recordaantal deelnemers Bart Huysentruyt

07 april 2019

17u44 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke aan Surfers Paradise vond zondag de warmste paasduik ooit plaats.

Er kwamen meer dan 150 moedige zwemmers naar Surfers Paradise om het koude water van 6 graden in te duiken voor de zeventiende editie van de jaarlijkse paasduik. Bij aankomst kregen alle jongste deelnemers een paasei. De medewerkers van Surfers Paradise zorgden voor intense opwarmsessie. De zon en vooral de windstilte zorgden voor een aangenaam warm gevoel. De opwekkende muziek van de RedBull-dj zorgde ervoor dat de deelnemers in een aangename sfeer nog konden nagenieten op het gezellige terras. Het is meteen de aftrap van het 32ste seizoen voor de surfclub.