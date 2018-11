Warm Ontbijt, Warmste Quiz en Wensenboom 06 november 2018

De vzw Kansenfonds Knokke-Heist draagt ook dit jaar haar steentje bij voor de Warmste Week van Music For Life en Studio Brussel.





Een tombola, Het Warm Ontbijt en De Warmste Quiz moeten geld in het laatje brengen. Ook de Wensenboom is na het succes van de voorbije jaren weer van de partij. Op woensdag 21 november kun je aanschuiven voor het Warm Ontbijt. Onder de overkapping van de ijspiste op het Alfred Verweeplein kun je er de dag goed starten. Tickets kosten 10 euro en kunnen gekocht worden bij de onthaalbalies van het stadhuis, Cultuurcentrum Scharpoord of de dienst Toerisme. Op vrijdag 21 december vindt de tweede editie plaats van de Warmste Quiz. Inschrijven kan je doen door te mailen naar stefaan.keirse@knokke-Heist.be. De actie Wensenboom for Life is ondertussen al aan zijn vierde editie toe. Ze is bedoeld voor kinderen die het thuis minder breed hebben, maar die toch een fijne kerst willen beleven. Via de site www.knokke-heist.be/wensenboom kunnen geïnteresseerden zich engageren om een wens van een kind in vervulling te laten gaan. (MMB)