Wandelpad krijgt herstelling 21 februari 2018

Een gespecialiseerde firma zal vandaag het wandelpad tussen de Veldstraat, Waasstraat en Sint-Niklaasstraat in Westkapelle herstellen. De buurt wordt al enige tijd geteisterd door wateroverlast in de voortuinen en het wandelpad zelf is sowieso in slechte staat. Door het wandelpad opnieuw aan te leggen, kan er komaf gemaakt worden met deze problemen. Het nieuwe pad zal vier waterontvangers krijgen, waardoor het risico op overlast veel kleiner wordt. Ter hoogte van de Sint-Niklaasstraat wordt het wandelpad overigens verlegd naast de elektriciteitskasten. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor de wandelaars. (MMB)