Wandeling om spechten, zangvogels en

vroege voorjaarsbloeiers te spotten MMB

21 maart 2019

17u15 0 Knokke-Heist Op zondag 24 maart organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in de Zwinduinen. De vroege lente is de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen.

Wandelaars maken een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als de buizerd en sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten. En uiteraard staan ook de eerste voorjaarsbloeiers al in bloei, zoals de zandhoornbloem, kleine veldkers, witte winterpostelein, vroegeling en paarse dovenetel, maar ook de wilde narcis en het maarts viooltje zouden nu in bloei moeten staan. En zodra de eerste bloempjes er zijn en het voorjaarszonnetje van de partij is, merken we ook de eerste insecten op. Vooral hommels, zweefvliegen en enkele vlindersoorten verschijnen op zoek naar de eerste nectar. Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein.