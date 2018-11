Wachten op reconstructie van moord op Sofie Muylle 07 november 2018

02u22 3

Bijna twee jaar na de moord op Sofie Muylle is het nog steeds wachten op een reconstructie van de feiten. Het gerecht wilde wachten tot de strandcabines in Knokke verdwenen waren en zou nog dit jaar een wedersamenstelling willen houden. Een precieze datum is nog niet gekend.





In afwachting van het verdere onderzoek verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding van hoofdverdachte Alexandru C. (23) gisteren met twee maanden. Het lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari vorig jaar aangetroffen op het strand.





Zeven maanden later werd Alexandru C. opgepakt voor de moord. Intussen werd hij ook aangehouden voor verkrachting. Om de doodsoorzaak van Muylle te onderzoeken, stelde de onderzoeksrechter een college van tien deskundigen aan.





Over de inhoud van hun verslag liggen de meningen uiteen. Volgens de verdediging toont het aan dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde. Het parket is een andere mening toegedaan. (SDVO)