Waan je midden in het strijdgewoel in vernieuwd For Freedom Museum 07 juni 2018

02u29 0

In het vernieuwde For Freedom Museum in Ramskapelle kunnen bezoekers vanaf nu de bevrijding van de Zwinregio op een nooit eerder geziene wijze herbeleven. Het museum brengt op een realistische wijze de sombere tijden van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Unieke decors tonen je scènes uit de regionale geschiedenis en de nieuwe audio-rondleiding neemt bezoekers nog meer mee naar de sfeer van toen.





Speciale geluidseffecten

"Je hoort niet enkel informatie en verhalen, door de speciale geluidseffecten waan je je ook midden in het strijdgewoel", klinkt het bij het museum. De audio-rondleiding werd ook ingesproken door Franse, Engelse en Duitse sprekers om ook toeristen bij de rondleiding te kunnen betrekken. Van 14 juli tot en met 19 augustus zal ook de expositie 'Power and Performance' te bezoeken zijn in het For Freedom Museum. De rondreizende expo is gebouwd in 2016 naar aanleiding van 70 jaar Belgische Luchtmacht door de PR-afdeling van de Luchtcomponent. Het museum heeft in de voorbije jaren bijna 60.000 bezoekers van 37 verschillende nationaliteiten mogen ontvangen. (MMB)