Vzw Oranje organiseert circusproject in Knokke-Heist

28 december 2018

10u47 0 Knokke-Heist Van januari tot juni 2019 organiseert Vrijetijdspunt vzw Oranje in samenwerking met circusatelier Woesh een circusproject in Knokke-Heist. Een ervaren circusdocent geeft in samenwerking met vrijwilligers van Vrijetijdspunt tweewekelijks op zaterdag tussen 14 en 17 uur diverse circusactiviteiten.

Het gaat onder andere om goochelen, jongleren, sierlijke bewegingen met linten (poi), flowersticks en Chinese bordjes, botsballen, acrobatie en bascule, cigar boxen en jongleerhoeden. Op 22 juni vindt in de Korenbloem in Heist de definitieve slotshow plaats waarbij de deelnemers hun favoriete circustechniek demonstreren. De prijs per activiteit bedraagt 5 euro. Het circusatelier is een toffe ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met en zonder beperking. De docent geeft les op maat van de kinderen en er is extra ondersteuning door vrijwilligers voor zij die het nodig hebben. Hierdoor krijgt het kind de kans zijn eigen talenten al spelend te ontwikkelen. Voor deze circusschool heb je geen voorkennis nodig. Kortom: elk kind dat graag speelt, kan in de Korenbloem terecht voor een spetterende namiddag. Spelen staat voorop en krijgt een extra invulling door circusmethodieken.

Programma

05.01 Goochelen en Jongleren

19.01 Diabolo & kies een circustechniek naar keuze

02.02 Sierlijke bewegingen met linten (circusterm Poi)

16.02 Flowersticks en Chinese bordjes EXTREEM

09.03 Botsballen

23.03 Acrobatie en Bascule

13.04 Cigar boxen en jongleerhoeden

27.04 Bezoek jeugdatelier Oostkamp

11.05 Straatcircus

25.05 Voorbereiding slotshow (kies je favoriete circustechniek)

08.06 Voorbereiding slotshow

22.06 Slotshow: iedereen is welkom om een kijkje te nemen

Heb je vragen over Circus Jeugdatelier Knokke-Heist? Dan kan je terecht bij James Vermeersch via T 050 47 25 90 of james.vermeersch@oranje.be