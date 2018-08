Vuurwerkfestival belooft weer spektakel 11 augustus 2018

Het Internationaal Vuurwerkfestival Knokke-Heist vindt van 17 tot 25 augustus plaats op het strand ter hoogte van de Meerlaan. Vuurwerkmakers uit vier verschillende landen vechten een nachtelijk duel uit waarbij gigantische vuurwerkpijlen tegen een waanzinnig tempo de lucht worden in gevuurd. De vuurwerkshow is volledig gesynchroniseerd op een speciaal ontworpen muziekstuk. Op 17 augustus bijt Fantasias uit Frankrijk de spits af, op 19 augustus gevolgd door Makalu Fireworks uit Tsjechië. Op 21 augustus en 23 augustus is het respectievelijk de beurt aan Panzera Fireworks uit Italië en Surex Fireworks uit Polen om de lucht te kleuren. Op de slotavond op 25 augustus sluit HC Pyrotechnics het festival traditioneel af. Het Internationaal Vuurwerkfestival Knokke-Heist behoort tot de absolute wereldtop. Sinds 1970 wordt op het strand van de badstad gestreden. Knokke-Heist is daarmee minstens even belangrijk als festivals in Cannes, Montreal, Monte Carlo en Hannover. (BHT)