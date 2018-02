Vuûle Jeanetten, avondstoet... Carnaval is nu écht voorbij 14 februari 2018

De dolle dagen van carnaval zitten erop aan de Oostkust. Zowel in Blankenberge als in Heist zijn gisteren de laatste evenementen gehouden. In Heist trokken de meeste carnavalsgroepen in een verlichte sfeer op avondstoet. En dat is toch nog helemaal anders dan de carnavalsstoet van zondag. In Blankenberge gingen de mannen op de laatste dag als vrouwen gekleed tijdens de Vuûle Jeanettenstoet. De carnavalsdag werd afgesloten in de cafés.





De beste carnavalsgroep in Blankenberge werd uiteindelijk De Splenterbomme. Het mooist versierde café van de badstad was dit jaar Les Vedettes. (BHT)