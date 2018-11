VRT-journalist geeft uitleg over brexit 06 november 2018

02u21 1

VRT-journalist Ivan Ollevier is op donderdag 15 november om 20 uur te gast bij het Davidsfonds Knokke in het auditorium van het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist.





Hij zal er praten over de relatie van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de Brexit uitgebreid toelichten. De lezing gaat over de weg die de Britten hebben afgelegd om uit te komen waar ze nu zijn: een uitstap uit de Europese Unie. Waarom hebben ze tijdens het referendum in 2016 voor een brexit gekozen? Was die keuze zo onverwacht als ze soms wordt voorgesteld? En wat moet er nu gebeuren opdat zowel de Britten als wijzelf er zonder al te veel kleerscheuren doorheen komen?





Op die vragen probeert VRT-journalist Ivan Ollevier een antwoord te bieden. Een ticket voor de avond kost 9 euro. (MMB)