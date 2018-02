Vrouw jaar vermist: politie doet ultieme oproep naar getuigen 28 februari 2018

In het VTM-programma Faroek heeft de politie gisterenavond een beroep gedaan op de kijker om de vermiste Hilde Haers uit Knokke terug te vinden. De Cel Vermiste Personen hield enkele dagen geleden een grote zoekactie naar de 55-jarige vrouw. Ze verdween op 19 februari 2017 uit een ziekenhuis in Knokke. Omdat het niet vaak voorkomt dat iemand zo lang wegblijft, doen politie en parket een ultieme oproep tot getuigen.





Wie meer weet, kan bellen op het nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu. (MMB)