Vrouw (47) neergestoken in eigen woning in Knokke: dader nog steeds op de vlucht Mathias Mariën

14 december 2018

22u08 0 Knokke-Heist Het parket van Brugge is een onderzoek gestart naar een steekpartij in de buurt van het station van Knokke-Heist. Een 47-jarige vrouw kreeg er vrijdagochtend enkele messteken in haar eigen woning en werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader is nog steeds op de vlucht. Over het motief bestaat op dit moment geen zekerheid.

Het 47-jarige slachtoffer kreeg vrijdagochtend enkele messteken toegediend in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke, op een steenworp van het station. De vrouw kon zelf nog de hulpdiensten verwittigen en werd met zeer zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal ter plaatse en startte meteen een zoekactie.

Het parket van Brugge stuurde een afstappingsteam ter plaatse in de hoop aanwijzingen te vinden. Het parket bevestigt het onderzoek, maar kan voorlopig weinig kwijt. “De dader is nog steeds op de vlucht en wordt actief opgespoord”, klinkt het. Eén van de hypotheses is dat het slachtoffer een inbreker betrapte, maar daar bestaat absoluut geen zekerheid over. “Het motief is onduidelijk en wordt verder onderzocht”, zegt het Brugs parket.