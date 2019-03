VR-bril toont jongeren gevaren van sms’en in het verkeer MMB

19 maart 2019

10u03 0 Knokke-Heist De gemeentelijke preventiedienst van Knokke-Heist heeft VR-brillen aangekocht om leerlingen uit het secundair onderwijs te wijzen op de gevaren van gsm’en in het verkeer.

Een week lang namen 200 leerlingen uit Zeebrugge en Knokke-Heist aan een workshop rond de gevaren van gsm’en in het verkeer. Dat gebeurde op verschillende manieren, gaande van een verkeersquiz tot het gebruik van een virtual reality-bril. Met de bril op het hoofd kregen ze een filmpje te zien waarin een situatie werd gesimuleerd waarbij een bestuurder tegelijk sms’t en rijdt. Het project is een initiatief van de gemeentelijke preventiedienst van Knokke-Heist en kostte tussen de 4.000 en 6.000 euro. De kans is groot dat de workshop wordt doorgetrokken naar andere bevolkingsgroepen dan de studenten.