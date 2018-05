Voorproefje Air Trophy op strand VLIEGTUIGJE ZET 'SHORT TAKE OFF & LANDING'-WEDSTRIJD IN DE VERF MATHIAS MARIËN

23 mei 2018

02u41 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de 'Air Trophy'. Het Albertstrand is tussen 14 en 17 juni het decor voor een absolute wereldprimeur: de eerste 'Short Take Off & Landing'-wedstrijd op een strand. Gisterenmiddag werd een vliegtuig aan de kustlijn gedropt om het event in de kijker te zetten.

Begin dit jaar kon u in deze krant al lezen hoe Knokke-Heist erin slaagde de wereldprimeur naar ons land te halen. Simpel gezegd moeten de vliegtuigjes op een zo kort mogelijke afstand opstijgen en terug landen. Bij de organisatie laten ze niks aan het toeval over en zijn ze nu al bezig met het uittekenen van de laatste details. Dat is nodig, aangezien er tussen 14 en 17 juni een internationale luchthaven wordt neergezet op het Albertstrand. Douane en grensbewaking inbegrepen.





"Het wordt een gróóts weekend", voorspelt organisator Sam Ruthersford. "De hele wereld zal zien hoe mooi het strand van Knokke is." Die woorden blijken allesbehalve een verkooppraatje van de organisatie. Zowel CNN, BBC, Al Jazeira en Reuters hebben al hun aanwezigheid met een filmploeg toegezegd.





Noodlanding

Om het event extra in de kijker te zetten, werd gisterenmiddag een vliegtuigje op het Albertstrand gedropt. Héél wat dagjestoeristen en zwemmers keken verbaasd op toen ze het gevaarte zagen staan. "Zoiets verwacht je natuurlijk niet op een strand. We dachten eerst aan een noodlanding, maar dat bleek het dus niet te zijn. Het is alleszins wel indrukwekkend om te zien", klonk het bij verschillende passanten. Ondertussen had burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) het zich gemakkelijk gemaakt. Hij genoot, steunend op de vleugels van het vliegtuigje, zichtbaar van de voorbereidingen. Volgens de organisatie komen de deelnemers voorlopig uit negen verschillende landen. Blijft de vraag waarom ze - zeker omdat de sport enorm populair is in Azië en Amerika - voor Knokke kozen als gastplaats voor de wereldprimeur. "Omdat het Knokke is ... zo simpel is het", knipoogt Ruthersford.





Tentoonstelling

De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. De organisatie verwacht dagelijks minstens 40.000 toeschouwers. Zij zullen gratis kunnen genieten van het spektakel. Op de Zeedijk komt er aanvullend een tentoonstelling van helikopters en vliegtuigen. "Uit veiligheid zullen we het strand over een afstand van 1,7 kilometer afbakenen", zegt Ruthersford. "De uiteindelijke landingsbaan zal maar 600 meter lang zijn. Al zullen de beste piloten slechts een handvol meter nodig hebben om hun vliegtuig veilig op de grond te krijgen." Gisterenmiddag werd met lijnen in het zand aangetoond hoe smal de landingsstrook zal zijn. Afspraak tussen 14 en 17 juni op het Albertstrand.