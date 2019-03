Voorlopig geen sikh-gebedshuis in Hendrik Consciencestraat: bouwvergunning geweigerd door West-Vlaamse Deputatie MMB

12u06 0 Knokke-Heist De West-Vlaamse Deputatie weigert de bouwvergunning voor het Sikh-gebedshuis in de Hendrik Consciencestraat in Knokke-Heist. De sikh-gemeenschap zal nu een nieuwe bouwaanvraag indienen, meer rekening houdend met geluid en mobiliteit. Oppositiepartij N-VA blijft bij haar mening dat een gebedshuis in deze straat geen oplossing is.

De sikh-gemeenschap huurt tot 31 maart de vroegere Humorhal in Laguna. Aangezien de Humorhal, gemeentelijk eigendom, openbaar zou verkocht worden, gingen ze op zoek naar een ander onderkomen en kochten ze een woonhuis in de Hendrik Consciencestraat. Ze dienden een bouwaanvraag in om het woonhuis te verbouwen tot gebedshuis. “Daarop kwamen terecht heel wat bezorgdheden van de buurtbewoners rond mobiliteit, geluid, draagkracht en veiligheid van het woonhuis”, zegt fractieleider Cathy Coudyser van N-VA. “Toch leverde het College van GBL, CD&V en Open VLD in november een bouwvergunning met voorwaarden af.” Daarop trokken enkele inwoners in beroep naar de Bestendige Deputatie. Daar werd de bouwvergunning geweigerd.

Nieuwe aanvraag

Daarop vroeg Cathy Coudyser meer duidelijkheid. Het schepencollege neemt kennis van de weigering van de bouwvergunning en de sikh-gemeenschap zal een nieuwe bouwaanvraag indienen, meer rekening houdend met geluid en mobiliteit. N-VA vraagt om op korte termijn een oplossing te zoeken. “Wij vragen in de eerste plaats om het huurcontract met de sikh-gemeenschap tijdelijk te verlengen tot er duidelijkheid is over de verkoop van Laguna, waar ze nu verblijven”, aldus Coudyser. “Zo kan de sikh-gemeenschap daar hun gebedsdiensten verderzetten. Ondertussen is het tijd voor een duurzame lange termijn-oplossing, in het belang van de buurtbewoners en de sikh-gemeenschap zelf. De Hendrik Consciencestraat is een woon-straat. Met alle goede wil van de wereld past een gebedshuis daar niet”, besluit Coudyser.